Financiële situatie van huiseigenaren gaat achteruit, zegt NHG

UTRECHT (ANP) - De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, meldt NHG (Nationale Hypotheek Garantie) na onderzoek onder ongeveer 2400 mensen.

Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten, constateert NHG. In de laatste metingen, die werden gedaan voordat de Iranoorlog begon, nam dit toe naar 27 procent. Sinds het begin van de oorlog eind februari zijn de gasprijzen en daarmee de energielasten voor huishoudens overigens toegenomen.

Het aandeel dat aangaf dat het inkomen onvoldoende is om alle kosten te betalen is gestegen naar 8,8 procent. Dat is volgens NHG het hoogste niveau sinds 2024, toen de organisatie met de metingen begon. In dat jaar zei 5,8 procent niet genoeg geld te hebben. Verder gaf 4,3 procent van de ondervraagden aan veel moeite te hebben met het betalen van de woonlasten. Ook dat is volgens NHG een record. Het percentage huiseigenaren dat weleens een betalingsachterstand op de hypotheek heeft gehad, is opgelopen van 5,3 procent in 2024 naar 7,3 procent nu.

Volgens NHG, dat vooral bekend is van zogenoemde NHG-hypotheken met een vangnet voor mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, geven meer middeninkomens en jonge huiseigenaren aan financiële druk te ervaren. "Waar eerst een afgebakende groep problemen ervaarde, raakt dit nu ook huishoudens die eerder als financieel stabiel werden gezien", aldus NHG.

NHG meldt dat steeds meer huiseigenaren hun energierekening willen verlagen door hun woning te verduurzamen, maar dat zij veel last hebben van onzekerheid over de kosten, besparingen en de terugverdientijd. "Door verduurzaming toegankelijker en begrijpelijker te maken, kunnen we bijdragen aan lagere woonlasten én een duurzamere woningvoorraad. Daarnaast is voorspelbaarheid van de overheid een belangrijke factor om tot verduurzaming over te gaan", zegt directeur-bestuurder Roald van der Linde van NHG.