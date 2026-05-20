Harvard wil hervormen omdat studenten te hoge cijfers halen

CAMBRIDGE (ANP/AFP) - De Amerikaanse universiteit Harvard heeft aangekondigd dat ze gaat beperken hoeveel cijfers in de hoogste categorie (A's) hoogleraren mogen toekennen aan bachelorstudenten. Hiermee zet de gerenommeerde universiteit stappen om 'cijferinflatie' tegen te gaan.

Cijferinflatie vormt een probleem binnen het gehele Amerikaanse hoger onderwijs, omdat een A - bedoeld als beloning voor uitmuntend werk - aan betekenis inboet wanneer de meeste studenten deze als vanzelfsprekend ontvangen. In het academisch jaar 2024-2025 bestond ongeveer twee derde van de cijfers die aan bachelorstudenten op Harvard werden uitgedeeld uit A's, blijkt uit het studentenhandboek.

Het nieuwe beoordelingssysteem werkt als volgt: in een bepaald vak mag een docent aan niet meer dan 20 procent van de studenten een A toekennen, met een uitloopmogelijkheid voor maximaal vier extra A's.

Studenten zijn niet te spreken over het idee. Uit een in februari uitgevoerde peiling bleek dat 85 procent van hen tegen het nieuwe systeem is, aldus universiteitskrant Harvard Gazette.