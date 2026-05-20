ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Harvard wil hervormen omdat studenten te hoge cijfers halen

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 1:34
anp210526003 1
CAMBRIDGE (ANP/AFP) - De Amerikaanse universiteit Harvard heeft aangekondigd dat ze gaat beperken hoeveel cijfers in de hoogste categorie (A's) hoogleraren mogen toekennen aan bachelorstudenten. Hiermee zet de gerenommeerde universiteit stappen om 'cijferinflatie' tegen te gaan.
Cijferinflatie vormt een probleem binnen het gehele Amerikaanse hoger onderwijs, omdat een A - bedoeld als beloning voor uitmuntend werk - aan betekenis inboet wanneer de meeste studenten deze als vanzelfsprekend ontvangen. In het academisch jaar 2024-2025 bestond ongeveer twee derde van de cijfers die aan bachelorstudenten op Harvard werden uitgedeeld uit A's, blijkt uit het studentenhandboek.
Het nieuwe beoordelingssysteem werkt als volgt: in een bepaald vak mag een docent aan niet meer dan 20 procent van de studenten een A toekennen, met een uitloopmogelijkheid voor maximaal vier extra A's.
Studenten zijn niet te spreken over het idee. Uit een in februari uitgevoerde peiling bleek dat 85 procent van hen tegen het nieuwe systeem is, aldus universiteitskrant Harvard Gazette.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

Loading