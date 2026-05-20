Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

Goeie vraag — en eentje die deze zomer best relevant is, want piloten staken regelmatig en automatisering is een hot topic in de luchtvaart. Even kort en helder:

Het korte antwoord: ook de piloot

Op elke commerciële vlucht naar Malaga of Santorini deze zomer zitten twee gekwalificeerde piloten in de cockpit. Zij zijn juridisch en operationeel de gezagvoerders — niet de computer EASA Air Ops regelgeving ).

Wat doet de computer dan wél?

Moderne toestellen (Airbus A320, Boeing 737, die je richting Malaga of Santorini brengen) gebruiken de autopilot voor het overgrote deel van de vlucht — vaak 90% of meer van de tijd in de lucht. De piloten programmeren de route via het Flight Management System en monitoren de systemen ( Smithsonian Air & Space ).

Wat doet de piloot écht zelf?

Taxiën, opstijgen en landen — vrijwel altijd handmatig, zeker op een uitdagende luchthaven als Santorini (JTR), met zijn korte baan van 2.125 meter, zijwind en een aanvliegroute langs de caldera (SKYbrary - Santorini Airport)

Beslissingen bij turbulentie, weersomstandigheden, ATC-instructies en noodgevallen

Eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt

Malaga (AGP) is technisch makkelijker, maar ook daar landt de piloot handmatig — een automatische landing (autoland) wordt alleen gebruikt bij extreem slecht zicht en vereist speciale certificering van zowel piloot, toestel als luchthaven.

De realiteit

Zie het zo: de computer is een hele goede co-piloot die het saaie werk doet (rechtuit vliegen op kruishoogte), maar de mens neemt de cruciale beslissingen en doet de moeilijke stukken. Volledig pilootloze passagiersvluchten zijn er voorlopig nog niet — Airbus werkt wel aan "single pilot operations" voor de toekomst, maar dat ligt nog jaren weg en stuit op flink verzet van piloten en regelgevers ( Reuters over Airbus single-pilot plannen ).

Dus: geniet van je vakantie — er zit een mens aan het stuur