Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

Kattenliefhebber of niet: niemand zit te wachten op omgewoelde borders, kuilen tussen de planten en bruine, stinkende verrassingen van de buurtkat onder de rozenstruik. Gelukkig hoef je niet meteen harde maatregelen te nemen. Met een paar slimme trucs maak je je tuin een stuk minder aantrekkelijk voor nieuwsgierige poezen; en dat ook nog eens diervriendelijk.

De belangrijkste tip: zorg dat katten geen ruimte meer hebben om te graven. Een kale border is voor veel katten namelijk een uitnodiging om een kakje te doen. Door je tuin vol te zetten met bodembedekkende planten wordt die speelruimte ineens een stuk kleiner.

Plantengeuren

Daarnaast zijn er planten waar katten een enorme hekel aan hebben. Bepaalde geuren blijken een effectieve afschrikmethode. Denk aan planten met een sterke citroengeur, zoals Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek), Dictamnus (vuurwerkplant) en Aloysia triphylla (citroenverbena). Ook Ruta graveolens (wijnruit) en stekelige mei- en vuurdoorn vallen bepaald niet in de smaak bij de gemiddelde kat

Peper

Nog een klassieker: peper. Katten vinden peper logischerwijs niet prettig aan hun neus. Een beetje strooien op plekken waar ze vaak komen kan dus wonderen doen.

En ja, water werkt ook nog altijd. Het is algemeen bekend dat katten niet van water houden. Een plantenspuit of tuinslang is vaak al genoeg om ze duidelijk te maken dat jouw tuin geen kattenresort is. Al verschilt het per kat hoeveel indruk dat maakt.

Keukenrestjes

En dan zijn er nog keukenrestjes die je kunt inzetten tegen de opportunistische viervoeters. Citroenschillen tussen de planten leggen helpt, net als koffiedik. Dat blijft aan vacht en pootjes kleven, iets waar katten bepaald niet vrolijk van worden. Tot slot zijn er nog cacaodoppen: die ruiken niet lekker en lopen onprettig. Met dit brede arsenaal heb je grote kans dat de buurtkat jouw tuin voortaan overslaat.