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Fiscus mag van rechter ledengegevens herenmodeketen Ogér krijgen

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 11:41
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HAARLEM (ANP) - Herenmodewinkelketen Ogér moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland woensdag bepaald, nadat de fiscus hierover een kort geding startte. De Belastingdienst vermoedt dat het lidmaatschap van de businessclub deels wordt ingezet om privé-uitgaven, zoals de aanschaf van kleding of deelname aan evenementen, om te zetten naar een zakelijke kostenpost.
Volgens de Belastingdienst is de aankoop van kleding zelden zakelijk aftrekbaar. De fiscus vroeg Ogér om informatie over leden en de activiteiten die worden georganiseerd om te kijken of sommigen nog belasting schuldig zijn. De winkelketen weigerde echter informatie over individuele leden te delen.
Van de rechter mag de Belastingdienst gericht onderzoek doen bij de leden om te kunnen bepalen of zij alsnog belasting moeten betalen over de aangeschafte kleding en de deelname aan evenementen van de businessclub. Ogér moet de informatie binnen twee weken delen.
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