Berry Leenders (51) uit Wijchen vertelde vorige week nog enthousiast tegen een goede vriend dat hij wel zin had in zijn beveiligingsopdracht bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag werd hij bij diezelfde woning doodgeschoten.

Ik ga daar slapend rijk worden - Berry tegen een vriend, vorige week — volgens De Gelderlander

Een eenvoudige jongen

Goede vriend Rob Bongers bevestigt tegenover De Gelderlander de identiteit van het slachtoffer. Uit zijn verhaal ontstaat het beeld van een man die een relatief eenvoudig leven leidde en graag klaarstond voor anderen. Berry werkte eerder als vrachtwagenchauffeur, maar moest daarmee stoppen nadat hij bij een ongeluk met een paard gewond was geraakt en zijn enkel had gebroken. Hij besloot zich om te scholen, ging aan de slag in de beveiliging en werkte regelmatig bij evenementen.

Berry had geen eigen gezin en woonde bij zijn moeder, met wie hij volgens Rob een bijzonder hechte band had. Rob omschrijft Berry als „een eenvoudige jongen".

Meerdere keren per week bij de manege

Berry was een bekend gezicht bij Manege Sint Frans in Wijchen, waar hij meerdere keren per week kwam voor zijn paard, meldt Omroep Gelderland. Hij en Rob hadden samen een paard en brachten daardoor veel tijd met elkaar door. Zijn overlijden heeft daar diepe indruk gemaakt.

„Hij was geliefd bij iedereen."

Beveiliger sinds eerdere beschieting

Buurtbewoners zeggen dat Berry sinds een eerder schietincident als beveiliger bij de woning werkzaam was. In juli 2025 werden bij datzelfde huis aan de Ewijkseweg zeker 25 kogels op de woning afgevuurd. De bestuurlijke driehoek heeft nu „het idee" dat er sprake is van een langlopend conflict. Zoals we eerder schreven in Dode en twee agenten geraakt door heftige schietpartij Overasselt , kwamen bij de schietpartij van dinsdagnacht ook twee politieagenten gewond — zij zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Berry dacht een rustige klus te hebben. Volgens De Telegraaf is er mogelijk sprake van een geëscaleerd drugsconflict.

„Hij duikt nog weg"

Rob Bongers reageert verslagen op het verlies van zijn vriend, zo beschrijft De Gelderlander. „Het is echt zielig. Hij heeft er niks mee te maken. Helemaal niks. Dit is echt erg." Over de beelden van het incident: „Als je die beelden ziet… Hij duikt nog weg, maar wordt gewoon doodgeschoten."

Het politieonderzoek moet de precieze omstandigheden waaronder Berry werd geraakt nog vaststellen. Dit is de lezing van zijn vriend — de politie doet daar vooralsnog geen uitspraken over.

Berry Leenders was geen doelwit, geen betrokkene bij het conflict, geen verdachte. Hij was een vrachtwagenchauffeur die beveiliger werd, een paardenliefhebber die bij zijn moeder woonde, en een man die dacht dat hij een rustig baantje had gevonden.