Flink meer elektrische auto's verkocht in EU begin dit jaar

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van volledig elektrische auto's in de Europese Unie is in de eerste maand van dit jaar flink gestegen. Dat komt naar voren uit gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Vooral in Duitsland werden meer elektrische auto's op kenteken gezet, maar ook in Nederland was een sterke stijging te zien vergeleken met vorig jaar.

Het aantal verkochte elektrische auto's in de EU steeg in januari met 34 procent op jaarbasis, tot ruim 124.000. Het grootste aandeel had Duitsland (34.498), met een stijging van ruim 53 procent. In Nederland werden volgens ACEA meer dan 11.000 elektrische auto's op kenteken gezet, een toename van 28 procent ten opzichte van januari 2024. Mogelijk komt dat doordat veel bedrijven in ons land werknemers verplichten een elektrische auto te kiezen als auto van de zaak.

Ook de verkoop van hybride auto's steeg, met 18 procent, onder meer gestuwd door Frankrijk (plus 52 procent), Spanje (plus 24 procent) en Duitsland, (plus 14 procent). In Nederland daalde de verkoop wel, met 5 procent.

Brandstofauto's

Het totale aantal verkochte auto's in de EU daalde, met 3 procent tot ruim 831.000. Onder meer Duitsland droeg daaraan bij met een min van 3 procent. Het land is goed voor bijna een kwart van de verkoop in de EU. Ook in andere grote automarkten binnen de EU daalde de verkoop, zoals in Frankrijk (min 6 procent) en Italië (min 6 procent).

Onder andere de verkoop van benzine- en dieselauto's liep flink terug. Het aantal benzineauto's dat op kenteken werd gezet zakte met bijna 19 procent, voor diesel was dat 27 procent. In alle grote markten, waaronder Duitsland, Frankrijk en Italië, daalde het aantal verkochte brandstofwagens.

Wereldwijde vraag onder druk

ACEA kwam eerder dit jaar al met cijfers over 2024. Daaruit kwam naar voren dat de verkoop van volledig elektrische auto's in de EU met 6 procent was gedaald. Wereldwijd staat de vraag naar elektrische auto's onder druk, mede doordat steeds meer overheden hun subsidies voor de voertuigen afbouwen. Vooral in Duitsland (min 27 procent) was de daling bijzonder groot.