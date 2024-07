Flink meer orders voor chiptoeleverancier ASMI

ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft het aantal nieuwe orders over de maanden april tot en met juni flink zien toenemen. De orderontvangst kwam uit op ruim 755 miljoen euro, 56 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. ASMI levert onder meer systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Ook de omzet groeide, met 6 procent tot meer dan 706 miljoen euro. Eerder ging ASMI nog uit van een omzet tussen de 660 miljoen en 700 miljoen euro. Onder de streep bleef 159 miljoen euro over. Dat is minder dan de ongeveer 173 miljoen euro over het eerste kwartaal van dit jaar, maar meer dan de ruim 151 miljoen euro vorig jaar.

Voor het volgende kwartaal verwacht ASMI, waarvan het hoofdkantoor in Almere staat, dat de opbrengsten uitkomen op 740 miljoen tot 780 miljoen euro. In de tweede helft van het jaar moet de omzet stijgen met 15 procent ten opzichte van de eerste helft van dit jaar.

De omzet uit China loopt in de tweede helft van 2024 wel terug, verwacht ASMI. De vraag naar zijn geavanceerde chiptechnologie moet de dalende vraag uit dat land echter compenseren.