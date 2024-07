LVMH ziet winst dalen door terughoudende rijke consument

PARIJS (ANP/RTR) - LVMH, het Franse luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy en Tiffany & Co, heeft minder winst behaald in het afgelopen halfjaar. Door onzekere geopolitieke en economische omstandigheden gaven rijke consumenten minder uit aan onder meer dure handtassen en Hennessy Cognac.

De nettowinst ging met 14 procent omlaag tot 7,3 miljard euro, maakte het bedrijf dinsdag bekend. De omzet kwam uit op 41,7 miljard euro, 1 procent minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De resultaten zijn beneden de verwachtingen van marktkenners. LVMH is het grootste luxeconcern ter wereld.

"Hoewel we waakzaam blijven in de huidige context, gaat de groep de tweede helft van het jaar met vertrouwen tegemoet", zei LVMH-topman Bernard Arnault in een toelichting. Bedrijven die dure luxe spullen verkopen hebben dit jaar vooral last van de afzwakkende economie in China.