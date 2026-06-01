Florida klaagt ChatGPT-maker OpenAI aan om dataverzameling

MIAMI (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse staat Florida klaagt ChatGPT-maker OpenAI aan vanwege de verzameling van gegevens van kinderen onder de 13 jaar. "Sam Altman (topman van OpenAI) en ChatGPT hebben de AI-race verkozen boven de veiligheid van kinderen", zei James Uthmeier, procureur-generaal van Florida, tijdens een persconferentie. "Ze hebben winst verkozen boven de publieke veiligheid. Dat pikken we hier in Florida niet."

Florida klaagt ook Altman zelf aan. De staat wil dat OpenAI stopt met de verzameling van bepaalde gegevens van kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van hun ouders en eist ook boetes.

Het is volgens persbureau Bloomberg voor het eerst dat OpenAI om deze reden wordt aangeklaagd door een staat. Verschillende individuen spanden al wel een rechtszaak aan vanwege schade die ChatGPT zou aanrichten. Zo zijn er klachten over waanideeën bij langdurig gebruik en zou het gebruik hebben bijgedragen aan zelfdoding.