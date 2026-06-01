ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Florida klaagt ChatGPT-maker OpenAI aan om dataverzameling

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 18:28
anp010626158 1
MIAMI (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse staat Florida klaagt ChatGPT-maker OpenAI aan vanwege de verzameling van gegevens van kinderen onder de 13 jaar. "Sam Altman (topman van OpenAI) en ChatGPT hebben de AI-race verkozen boven de veiligheid van kinderen", zei James Uthmeier, procureur-generaal van Florida, tijdens een persconferentie. "Ze hebben winst verkozen boven de publieke veiligheid. Dat pikken we hier in Florida niet."
Florida klaagt ook Altman zelf aan. De staat wil dat OpenAI stopt met de verzameling van bepaalde gegevens van kinderen onder de 13 jaar zonder toestemming van hun ouders en eist ook boetes.
Het is volgens persbureau Bloomberg voor het eerst dat OpenAI om deze reden wordt aangeklaagd door een staat. Verschillende individuen spanden al wel een rechtszaak aan vanwege schade die ChatGPT zou aanrichten. Zo zijn er klachten over waanideeën bij langdurig gebruik en zou het gebruik hebben bijgedragen aan zelfdoding.
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

87235428_m

Japan heeft elegante en zeer effectieve oplossing tegen files: ‘Laten we dit ook in Nederland doen’

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

188144660_m

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

gandr-collage

Trump in het nauw door kreeftenopstand en dure tomaten

Loading