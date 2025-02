FNV bereikt geen akkoord na uren vergaderen over bestuurscrisis

UTRECHT (ANP) - FNV heeft maandagavond na uren van vergaderen geen overeenstemming bereikt over hoe verder te gaan na de ontstane bestuurscrisis. De vakbond heeft ook nog niet besloten of de verkiezing voor een nieuwe voorzitter wordt uitgesteld vanwege de onrust binnen de organisatie. "Morgen gaan we verder", is alles wat een woordvoerder erover kwijt wil.

Bestuursleden vergaderden in het Centraal Vakbondshuis in Utrecht, waar maandag ook een staking van FNV-medewerkers was. Voorzitter Tuur Elzinga heeft bij de staking van personeel van de vakbond erkend dat er van alles mis is binnen de bond.

FNV Personeel, dat opkomt voor de belangen van de eigen werknemers, wilde met de staking onder meer afdwingen dat het bestuur tijdelijk terugtreedt. Volgens de interne vakbond staat de sociale veiligheid onder druk.

Interim-bestuur

Deze bond had het bestuur op 4 februari twee weken de tijd gegeven om terug te treden en eiste dat er een interim-bestuur komt.

De huidige voorzitter Elzinga en vicevoorzitter Zakaria Boufangacha zijn de kandidaten voor het voorzitterschap, waarvoor de stemming deze week had moeten beginnen. Het personeel maakt zich zorgen over de sociale veiligheid bij de bond en de onrust die is ontstaan. Boufangacha is onlangs beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Medebestuurder Kitty Jong had anderen opgeroepen zich uit te spreken tegen deze beschuldigingen. Zij en FNV Personeel geloven dat het valse beschuldigingen zijn om de verkiezing te manipuleren.