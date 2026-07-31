FNV kondigt landelijke 24-uursstaking aan in ov op 9 september

UTRECHT (ANP) - Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op woensdag 9 september de hele dag het werk neer. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland gaat de hele dag plat, volgens de vakbond.

Werknemers van NS, ProRail, stads- en streekvervoerders en DB Cargo gaan 24 uur lang staken, verklaart de FNV. "Wij realiseren ons terdege dat een 24-uursstaking hinder veroorzaakt. Dat vinden wij oprecht vervelend. Maar de gevolgen van het afbreken van onze sociale zekerheid zijn voor iedereen veel groter en duren veel langer", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.

Vakbonden als FNV willen al langer dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid volledig schrapt. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA.

'Vangnet'

Door de plannen wordt "de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen aangetast", voegt FNV-bestuurder Henri Janssen daaraan toe. "En in feite dus ook van onze reizigers. Want iedere werkende kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet."

Voorzitter Hans Spekman van de grootste vakbond van Nederland zei eerder deze maand al dat de FNV in de eerste twee weken van september gaat actievoeren. Daarbij werd ook al een grote spoorstaking aangekondigd, al werd toen nog geen exacte datum genoemd.

FNV kondigt vrijdag ook aan dat er actie gevoerd zal worden in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak en metaalindustrie. De geplande datums hiervoor worden later bekendgemaakt, stelt de vakbond. In juni was er al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef beperkt tot een ochtend.