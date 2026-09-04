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FNV kondigt staking brouwerijen Heineken aan om kabinetsplannen

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 9:53
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UTRECHT (ANP) - Werknemers van bierbrouwer Heineken leggen maandag 3 uur lang het werk neer vanwege de kabinetsplannen rond sociale zekerheid, meldt vakbond FNV. Medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en het Zuid-Hollandse Zoeterwoude werken die dag tussen 10.00 uur en 13.00 uur niet.
De werkonderbreking hoort bij de reeks acties van de grootste vakbond van Nederland tegen de voorgenomen bezuinigingen rond sociale zekerheid. Uit dinsdag gelekte plannen kwam naar voren dat het kabinet een groot deel daarvan heeft geschrapt of een jaar uitgesteld, maar de vakbonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. "In de brouwerij werken veel mensen die iedere dag fysiek zwaar werk doen. Als zij ziek worden, arbeidsongeschikt raken of buiten hun schuld hun baan verliezen, moeten ze kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. Juist die zekerheid wil dit kabinet afbreken", stelt FNV-bestuurder Paul Smink.
Heineken heeft naast de locaties in Den Bosch en Zoeterwoude ook een brouwerij in het Limburgse Wijlre.
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