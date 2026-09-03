Het eigen risico blijft in 2027 op €385. De geplande verhoging naar €455 is een jaar uitgesteld, naar 2028. Klinkt als goed nieuws, tot je de zorgpremie erbij pakt: Zorgwijzer verwacht een stijging van 7 tot 9 procent. Wie nu €159 per maand betaalt, gaat straks waarschijnlijk €171 tot €174 kwijt. Per type huishouden pakt dat heel verschillend uit.

Uitstel, geen afstel

Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat de verhoging van het eigen risico voor volgend jaar van de baan is. Het gaat om uitstel: in 2028 gaat het bedrag naar verwachting alsnog omhoog naar €455 per jaar. Dat meldt Nationale Zorggids op basis van cijfers van Zorgwijzer. Na die verhoging zouden in de jaren erna nog verdere stijgingen volgen, bedoeld om de zorgkosten in bedwang te houden. Of die plannen er ook echt komen, is onzeker: het minderheidskabinet heeft steun van de oppositie nodig.

Het eigen risico blijft gelijk. De rekening schuift naar de premie.

De premie stijgt wél

Zorgwijzer rekent voor 2027 op een premiestijging van 7 tot 9 procent. Dat is zo'n €12 tot €15 extra per maand per verzekerde, ofwel €144 tot €180 per jaar. De oorzaken zijn structureel: hogere lonen in de zorg, duurdere behandelingen, vergrijzing, en afnemende reserves bij zorgverzekeraars waardoor er minder buffer is om premiestijgingen op te vangen. Die premiestijging staat los van het eigen risico: ook zonder de geplande verhoging was de premie gestegen.

De gezonde twintiger zonder zorgtoeslag

Een twintiger die zelden naar de huisarts gaat en geen zorgtoeslag ontvangt, heeft niets aan het uitstel van het eigen risico. Die €385 maakt hij of zij toch nooit vol. Wat er wél verandert: €12 tot €15 extra premie per maand, zonder enige compensatie. Dat is €144 tot €180 per jaar erbij voor een verzekering die nauwelijks wordt gebruikt. Mensen die amper naar de dokter gaan en geen recht hebben op zorgtoeslag, krijgen geen financieel voordeel terug.

Het gezin met twee volwassenen

Kinderen onder de 18 zijn gratis meeverzekerd, maar beide ouders betalen elk de hogere premie. Een gezin met twee volwassenen is in 2027 naar schatting €24 tot €30 per maand meer kwijt, ofwel €288 tot €360 per jaar. Gezinnen met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op zorgtoeslag. De verwachting is dat die in 2027 iets stijgt, omdat de zorgpremies met enkele tientjes per maand omhoog gaan. De definitieve zorgtoeslag voor 2027 is echter nog niet bekend. Die bedragen worden pas op 15 september, Prinsjesdag, bekendgemaakt.

De chronisch zieke 60-plusser

Wie jaarlijks het volledige eigen risico opmaakt, merkt het uitstel het sterkst. Had het eigen risico wél gestegen naar €455, dan was deze groep €70 per jaar extra kwijt geweest bovenop de premiestijging. Die €70 valt nu weg. Maar de premie stijgt ook voor chronisch zieken met €144 tot €180 per jaar. Per saldo betalen zij in 2027 dus meer dan in 2026, maar minder dan wanneer het eigen risico ook was verhoogd. Chronisch zieken worden tegemoetgekomen via gemeenten, waarvoor 350 miljoen euro is gereserveerd. Maar gemeenten geven aan dat die regeling lastig uitvoerbaar is, en het risico bestaat dat iedere gemeente de doelgroep anders bepaalt, waardoor mensen niet overal op hetzelfde kunnen rekenen.

Niemand betaalt in 2027 minder voor zorg dan nu.

Wie wint er eigenlijk?