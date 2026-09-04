In één week zijn 44 van de 53 vaste en variabele energiecontracten in Nederland duurder geworden. Wie nu een nieuw contract afsluit, betaalt gemiddeld €99 per jaar meer dan zeven dagen geleden, bij een verbruik van 2.300 kWh stroom en 900 m³ gas. Bij de grootste uitschieters loopt dat verschil op tot €399 per jaar, blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl.

Vattenfall breekt gasprijsrecord

Vattenfall heeft de gasprijs in één maand vijf keer verhoogd en rekent nu €1,70 per kuub, meer dan elke andere leverancier op dit moment. Dat is 9 cent boven het marktgemiddelde van €1,61. Op jaarbasis kost Vattenfall daarmee bijna €272 meer dan vorige maand, becijferde Keuze.nl.

Tegelijkertijd gingen de stroomtarieven bij kleinere aanbieders nog harder omhoog. Bij OM en Energie VanOns steeg de stroomprijs in één week met 30%, van €0,255 naar €0,331 per kWh, blijkt uit cijfers van Energievergelijk.nl.

Wie een variabel contract heeft, betaalt deze tarieven nog niet. Maar dat gaat veranderen.

Zo duur zijn de grote vier nu

Vattenfall is de duurste van de grote vier. Het verschil met Eneco, de goedkoopste van het viertal, bedraagt €171 per jaar. Essent heeft met €1,53 per kuub op papier de laagste gasprijs, maar valt door een kleinere welkomstkorting van €200 toch €60 per jaar duurder uit. Greenchoice zit met €1,63 per kuub daartussenin. De vergelijking is van Keuze.nl, op basis van een gemiddeld verbruik van 2.500 kWh en 1.000 m³, inclusief vaste kosten en welkomstkorting.

1 oktober: Essent verhoogt als eerste voor bestaande klanten

De gestegen tarieven gelden voorlopig alleen voor nieuwe contracten. Bestaande klanten met een variabel contract betalen nog het oude tarief, maar dat verandert binnenkort.

Essent heeft al aangekondigd de variabele tarieven per 1 oktober 2026 te verhogen. Gas stijgt van €1,39 naar €1,50 per kuub, stroom van €0,27 naar €0,31 per kWh. Op jaarbasis betekent dat circa €195 aan extra kosten bij een doorsnee verbruik, becijferde Energievergelijk.nl. Zit je bij Essent met een variabel contract, dan mag je boetevrij overstappen.

Bij Eneco staat de eerstvolgende tariefwijziging op 1 januari in de voorwaarden. Bij Vattenfall geldt waarschijnlijk hetzelfde moment, al mag de leverancier contractueel ook per 1 oktober aanpassen. Heb je een vast contract? Dan blijven je leveringstarieven hetzelfde tot je contract afloopt.

Heb je een vast contract, dan verandert er niets. Heb je een variabel contract, dan tikt de klok.

Wanneer is het te laat om vast te zetten?

De jaarkosten van een eenjarig vast contract zijn sinds 1 januari met 35% gestegen, blijkt uit cijfers van Overstappen.nl. Een driejarig contract steeg 12% en is daarmee inmiddels de goedkoopste optie. In de laatste week van augustus sloten 113% meer consumenten een nieuw energiecontract af dan in een gemiddelde week van dit jaar.

Bij een variabel contract geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Wie voor de Essent-verhoging van 1 oktober wil overstappen, moet uiterlijk eind september actie ondernemen. We schreven eerder al over de forse verhoging bij ANWB Energie en over de stijgende Europese gasprijs . De trend is nu breder: het raakt niet langer alleen je toekomstige contract, maar binnenkort ook je lopende.

Wie niets doet, betaalt straks het verschil.

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