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Timothy na afloop van B&B Vol Liefde: "Ik heb een man gevonden"

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
donderdag, 03 september 2026 om 15:04
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Het avontuur van Timothy in B&B Vol Liefde zit erop. Na weken vol dates, nieuwe logés en de nodige verwikkelingen met exen van exen, trekt hij de conclusie waar kijkers op hoopten: hij is verliefd geworden op Michaël.
Nadat logé Devon is uitgezwaaid, wordt Timothy wakker naast Michaël. Bij hem zijn de vlinders inmiddels volop aanwezig: "Ik heb in jaren nog nooit zo lekker geslapen. Het voelt heel veilig."
Ook bij Michaël begint er iets te ontstaan, al gaat dat wat voorzichtiger. "De vlinders zijn nog niet aan het fladderen, maar er gebeurt wel wat met mij", vertelt hij.

Vlinders

Tijdens een romantische picknick, na een tocht te paard, wordt duidelijk dat de twee mannen niet helemaal op één lijn zitten. Michaël is eerlijk over zijn gevoelens: "Ik voel aantrekkingskracht, maar bij de liefde moet een gevoel ontstaan. Ik merk dat ik die nog niet heb."
Timothy twijfelt daarentegen geen moment. "Ik geloof er niks van. Ik wil jou gewoon", reageert hij stellig. Volgens hem speelt vooral spanning een rol bij Michaël, en laat die thuis wél zien dat er verliefde gevoelens zijn.

Een plekje aan de muur

Terug in de B&B krijgt het portret dat Michaël bij zijn intrede cadeau gaf, meteen een ereplaats aan de muur. Daarna rijden de twee naar de kust van Ibiza voor hun afsluitende moment samen. "We gaan elkaar snel weer zien", spreken ze af.
Boven op de berg blijkt hoe dicht de twee naar elkaar toe zijn gegroeid: zoenend en knuffelend nemen ze afscheid. Michaël is er inmiddels duidelijk over: "Ik vind het sexy en aantrekkelijk hoe jij dingen in mij naar boven haalt."

"Of hij mijn man gaat worden, gaan we zien"

Terugkijkend op zijn deelname is Timothy tevreden. "Ik heb een man gevonden en of hij mijn man gaat worden, gaan we zien", zegt hij. Zijn tijd in het programma leverde hem ook een persoonlijk inzicht op: "Ik heb geleerd hoe ik mijn hart meer moet openzetten. Je wordt dan kwetsbaar en dat is voor iemand met een grote mond zoals ik best wel lastig."
Bron: RTL Boulevard

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