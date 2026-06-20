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FNV: ook medewerkers Holland & Barrett gaan staken

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 10:31
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DEN HAAG (ANP) - Ook medewerkers van gezondheidswinkelketen Holland & Barrett doen zondag mee aan een staking in de retailsector, meldt FNV. Vrijdag werd al bekend dat medewerkers van tientallen winkels van slijterijketen Gall & Gall en drogisterijketens Kruidvat en Etos gaan staken.
Het personeel legt het werk neer om een betere cao af te dwingen. "Holland & Barrett is, net als Ahold en het concern waar Kruidvat onder valt (AS Watson), een multinational die heel ver gaat in het verrijken van de top en het laag houden van de lonen van de mensen die zorgen dat er omzet wordt gedraaid", meent FNV.
Volgens de vakbond voeren medewerkers van Gall & Gall, Etos en Kruidvat zondag om 14.00 uur actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. FNV wil onder meer dat een plan voor halvering van de zondagstoeslag van tafel gaat.
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