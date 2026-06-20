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Frankrijk op weg naar zwakste groei in veertien jaar

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 10:08
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De economische groei in Frankrijk zwakt dit jaar af doordat huishoudens worden geraakt door de hoge olieprijzen, verwacht het Franse statistiekbureau Insee. Naar verwachting groeit het bruto binnenlands product (bbp) in 2026 met slechts 0,7 procent, na een groei van 0,9 procent in 2025.
Dit zou, afgezien van de coronaperiode, de zwakste jaarlijkse economische groei in Frankrijk in veertien jaar betekenen. De groei van de consumentenbestedingen, de traditionele motor van de Franse economie, valt over heel 2026 terug naar 0,2 procent, voorziet Insee. Vorig jaar kwam de consumptie van Franse huishoudens uit op een plus van 0,5 procent.
Doordat producenten de hogere energiekosten doorberekenen, loopt de inflatie dit jaar verder op, aldus het statistiekbureau. De nieuwe verwachtingen sluiten aan bij meerdere recente rapporten waaruit blijkt dat de op een na grootste economie van de eurozone een flinke klap krijgt door de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten.
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