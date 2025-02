FNV organiseert staking bij IKEA in Heerlen

HEERLEN (ANP) - Vakbond FNV kondigt opnieuw een 24-uursstaking bij een vestiging van IKEA aan. Donderdag is het filiaal van het woonwarenhuis in Heerlen het doelwit van acties voor een hoger loonbod van IKEA. De staking begint na middernacht en volgt op vergelijkbare acties in Delft, Groningen en Haarlem.

De vakbond meldt dat IKEA een loonbod doet dat ver onder de door FNV geëiste loonsverhoging van 7 procent ligt. FNV-bestuurder Daniëlle Wiek wil dat de koopkracht van werknemers verbetert, wat volgens haar niet het geval is bij de door IKEA voorgestelde loonsverhoging.

IKEA zei eerder dat de salarissen de laatste jaren al stevig zijn gestegen, waardoor ze bij het van oorsprong Zweedse bedrijf relatief hoog zijn voor de winkelsector. Kostenstijgingen en een daling van de omzet bieden volgens het bedrijf weinig ruimte voor een forse loonstijging.