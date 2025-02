Gezondheidstoestand paus iets verbeterd

De gezondheidstoestand van paus Franciscus is "licht verbeterd", meldt het Vaticaan na nieuwe bloedonderzoeken. De 88-jarige paus ligt sinds vorige week in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Zijn toestand is stabiel.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk werd vrijdag opgenomen wegens bronchitis. Dinsdag werd een dubbele longontsteking vastgesteld. De Italiaanse premier Giorgia Meloni ging woensdag bij paus Franciscus op bezoek. Zij verklaarde dat hij alert was en zelfs grappen maakte.

Franciscus kampt de laatste jaren met gezondheidsproblemen en lag meerdere keren in het Gemelli-ziekenhuis, dat een speciale afdeling voor hem heeft. Hij werd twee jaar geleden ook met bronchitis in het ziekenhuis opgenomen. De Argentijn is vatbaar voor longinfecties, omdat tientallen jaren geleden een deel van zijn rechterlong is verwijderd vanwege pleuritis.