FNV prijst Eerste Kamer en weigert overleg met kabinet-Jetten

Economie
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 12:35
DEN HAAG (ANP) - FNV vindt het een goede eerste stap dat de Eerste Kamer een streep zet door het plan van het kabinet-Jetten om de AOW-leeftijd snel te verhogen. "Dit laat zien dat dit minderheidskabinet alleen staat in deze onrechtvaardige plannen", zegt Dick Koerselman, interim-voorzitter van de vakbond.
FNV gaat pas weer aan tafel met de regering als de bezuinigingen op de verzekeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid van tafel zijn. "Het gaat om de halvering van de WW-duur, het gaat ook over de aanvallen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, het Arbeidsongeschiktheidsfonds waar ze geld uit willen halen voor de vrijheidsbijdrage en de aanval op de zorg", verduidelijkt een woordvoerder van de bond.
"We gaan echt niet praten voordat dit hele pakket aan maatregelen van tafel is. Op alle mogelijke manieren zijn de plannen oneerlijk. Er worden actief acties voorbereid", besluit de FNV-woordvoerder.
