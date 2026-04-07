Politie: neerstorten vliegtuigje Middelburg waarschijnlijk bewust

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 19:41
bijgewerkt om dinsdag, 07 april 2026 om 19:55
anp070426174 1
De politie gaat ervan uit dat de piloot van het neergestorte sportvliegtuigje bij Middelburg het voertuig opzettelijk heeft laten neerstorten. Dat meldt een woordvoerder. De piloot is overleden.
De woordvoerder zegt dat de kans dat het om een motorisch probleem gaat nog aanwezig is, maar dat er in principe voldoende aanleiding is om te constateren dat dat niet zo is.
Dinsdagochtend iets na 08.30 uur stortte het vliegtuig neer naast de A58 tussen het dorp Ritthem en Middelburg, in Zeeland. Het voertuig was opgestegen op vliegveld Midden-Zeeland, ongeveer 10 kilometer verderop.
De politie wil de identiteit van de verongelukte piloot niet bekendmaken.
4JZP6AF_AFP__20230810__mazza_formerpr230810_npCHg__v1__HighRes__FormerPresidentOfTheUnitedSt_jpg

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

shutterstock_2476215863

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

251969292_m

Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

anp060426117 1

Duitse diesel breekt Duits record, maar Nederlanders betalen fors meer

ANP-530455832

Kunnen WA, Maxima en Jetten nog naar Trump? Nee toch?

anp070426120 1

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

