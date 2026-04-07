Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

Ultrabewerkt in cijfers

Volgens Foodwatch en analyses op basis van Open Food Facts is inmiddels een groot deel van het supermarktaanbod ultrabewerkt; in sommige schattingen gaat het om rond de 60 procent van de verpakte producten. Epidemiologische cohorten, zoals NutriNet-Santé, brengen een hogere consumptie van ultrabewerkte voeding in verband met een verhoogd risico op kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en sterfte. De NOVA-classificatie – wereldwijd gebruikt in onderzoek – onderscheidt vier groepen, waarbij “ultra-processed” staat voor industriële formuleringen met meerdere verwerkingsstappen en cosmetische additieven.