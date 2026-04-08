MarineTraffic: eerste schepen door Straat van Hormuz

LONDEN (ANP) - De eerste schepen zijn woensdag door de Straat van Hormuz gegaan na de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran, waarbij Teheran heeft gezegd de belangrijke vaarroute te heropenen. Volgens de maritieme trackingwebsite MarineTraffic ging het om twee schepen sinds de aankondiging van het tijdelijke staakt-het-vuren.

Het gaat om de bulkcarrier NJ Earth die eigendom is van een Griekse rederij en de onder de Liberiaanse vlag varende bulkcarrier Daytona Beach, aldus MarineTraffic op X. Iran had de Straat van Hormuz eerder vrijwel volledig afgesloten voor schepen. Ook werden schepen die door de zeestraat probeerden te varen onder vuur genomen met drones en raketten.

MarineTraffic wijst er wel op dat nog honderden schepen in de Perzische Golf verblijven in afwachting van een doorvaart door de Straat van Hormuz. Die doorvaart moet dan in afstemming gaan met de Iraanse strijdkrachten.