FNV: staking interieurbouwers en meubelmakers op 24 juni

UTRECHT (ANP) - Meubelmakers en interieurbouwers in het hele land leggen 24 juni het werk neer, meldt FNV. De staking volgt op vijf regionale werkonderbrekingen uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao. De details van de staking worden volgende week bekendgemaakt.

De onderhandelingen over een nieuwe cao, die volgens FNV geldt voor ruim 18.000 werknemers, begonnen in oktober vorig jaar. De eerste werkonderbreking vond plaats op 19 mei in Winterswijk, gevolgd door acties bij bedrijven in onder meer Bergen op Zoom, Wolvega en Helmond.

FNV eist onder meer een loonsverhoging van 7 procent. Werkgevers, verenigd in branchevereniging CBM, bieden 3,75 procent. Daarnaast wil de vakbond afspraken maken over verschillende arbeidsvoorwaarden, waaronder thuiswerken en een zwaarwerkregeling voor mensen die eerder met pensioen willen.