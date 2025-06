Britse premier Starmer roept Israël en Iran op te de-escaleren

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer heeft Israël en Iran opgeroepen om het conflict te de-escaleren en de spanningen niet verder te laten oplopen. Hij noemt de berichten over de Israëlische aanvallen op Iran "zorgwekkend" en hoopt dat beide landen een stap terug doen. "Niemand in de regio heeft belang bij escalatie."

"Stabiliteit in het Midden-Oosten moet de prioriteit zijn", stelt Starmer in een verklaring. "We werken met partners om te de-escaleren. Nu is de tijd voor terughoudendheid, kalmte en een terugkeer naar diplomatie."