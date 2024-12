FNV: tientallen Blokker-medewerkers boos om vervroegde sluitingen

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV heeft de afgelopen twee dagen tientallen meldingen ontvangen van boze medewerkers van Blokker, nadat werknemers te horen hadden gekregen dat hun winkel eerder sluit. De failliete winkelketen sluit op 21 december honderd filialen. Eerder was gezegd dat alle winkels na 31 december dichtgaan.

"Om de verkopen op winkelniveau te optimaliseren, zullen we winkels gefaseerd sluiten zodat de resterende voorraad vanuit het distributiecentrum kan worden geconsolideerd", schreef Blokker-topvrouw Pauline Boerman deze week in een brief aan medewerkers die in handen is van het ANP. In de winkels die eerder sluiten, lopen de kortingen sneller op om ervoor te zorgen dat de winkels na de laatste dag leeg zijn, meldde ze verder.

Medewerkers van deze winkels worden tot en met 31 december overgeplaatst naar andere winkels, maar veel werknemers willen dit volgens FNV niet. "Medewerkers vinden dat ze worden verschoven als poppetjes. Sowieso is het al een zware periode voor de mensen die er twintig of dertig jaar hebben gewerkt en dat willen ze met hun eigen collega's afsluiten", zegt FNV-bestuurster Linda Vermeulen.