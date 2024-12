Syrisch bewind verliest provincies ten zuiden van Damascus

CAÏRO/LONDEN (ANP/RTR) - Het Syrische regime van president Bashar al-Assad heeft volgens waarnemers vrijwel geen controle meer over de provincies Daraa en Sweida ten zuiden van Damascus. Troepen trekken zich terug en rebellen zeggen plaatsen als Quneitra en al-Sanamayn in handen te hebben, berichtten de waarnemers van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

De strijdkrachten hebben bevestigd dat ze zich er terugtrekken. Quneitra ligt aan de bestandslijn met Israël ongeveer 50 kilometer ten zuidwesten van Damascus. Al-Sanamayn ligt circa 40 kilometer ten zuiden van de stad.

Rebellen zijn afgelopen week in het noordwesten een offensief begonnen onder leiding van de jihadistische organisatie Hayat Tahrir al-Sham. Ze hebben snel Aleppo ingenomen en donderdag trokken ze de stad Hama binnen. Ze bedreigen nu Homs, de derde stad van het land. Het leger meldt geen belangrijke verliezen en zegt zich te hergroeperen. Ook zouden legerleiders hebben besloten gevechten in grote steden te vermijden.

Daraa was in 2011 het 'epicentrum' van de opstand tegen Assad die is uitgemond in een bloedige burgeroorlog. Het regime van de familie Assad die in 2011 al ruim veertig jaar aan de macht was, leek in de burgeroorlog ten val te komen. Militaire steun uit Rusland, uit Iran en van de Libanese beweging Hezbollah voorkwamen een overwinning van de overwegend soennitische rebellen. Volgens bronnen bij Hezbollah zou de beweging 2000 extra strijders naar Syrië sturen. De Iraanse regering heeft berichten tegengesproken dat het land Iraanse diplomaten en adviseurs terugtrekt.