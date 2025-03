FNV-vicevoorzitter: beschuldiging ging over integriteitsschending

UTRECHT (ANP) - Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha van vakbond FNV benadrukt dat hij niet vals werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar van integriteitsschending. Dat schrijft hij in een bericht op LinkedIn. "Het blijft superpijnlijk voor de mensen om mij heen en schadelijk voor mij om steeds maar weer mijn naam in combinatie met grensoverschrijdend gedrag te lezen", aldus Boufangacha.

Er loopt op dit moment nog een breder integriteitsonderzoek naar het bestuur en het Ledenparlement, meldt een FNV-woordvoerder. Het onderzoek heeft betrekking op een motie uit oktober, waarin het Ledenparlement opriep tot vertrek van de algemeen directeur van de bond, Mariska Razoux Schultz-Helbig. Volgens de zegsman wordt onderzocht welke feiten en omstandigheden een rol hebben gespeeld voor, tijdens of na deze vergadering. De motie is inmiddels ingetrokken en Razoux Schultz-Helbig is weer aan het werk.