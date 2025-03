Provincie Noord-Holland wil kwart stiltegebieden schrappen

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil ongeveer tien van de 41 bestaande stiltegebieden schrappen. Door vereenvoudiging van de "wirwar" moeten stiltegebieden zo veel mogelijk gaan samenvallen met het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000, aldus het provinciebestuur. De gebieden die blijven bestaan, kunnen kleiner worden omdat ze gedeeltelijk buiten een natuurgebied liggen.

Een belangrijke reden is dat de regels niet of nauwelijks te handhaven zijn in de stiltegebieden die de provincie wil laten vervallen. De huidige indeling is onlogisch, de geluidsbelasting voldoet niet aan de richtwaarde van maximaal 35 decibel en de stiltegebieden zijn niet in samenhang met andere werkingsgebieden bepaald, aldus Gedeputeerde Staten. Gemeenten en Provinciale Staten worden nog betrokken bij de plannen, die volgend jaar in werking zouden moeten treden.

De bedoeling van een stiltegebied is dat geluiden van de natuur overheersen en storende, omgevingsvreemde geluiden afwezig zijn. In het huidige regime worden stiltegebieden benaderd vanuit de milieutechnische kant, met harde normen.De nieuwe Omgevingswet geeft overheden meer vrijheid.

Texel: niet handhaafbaar

De bevoegdheden rond stiltegebieden worden overgeheveld naar gemeenten, die er zelf nog voor kunnen kiezen extra stilte- of rustgebieden op te nemen in hun omgevingsplannen. Inwoners krijgen dan meer zeggenschap, is het idee. De provincie houdt als uitgangspunt dat mensen in Noord-Holland rust kunnen opzoeken.

De stiltegebieden die zouden verdwijnen zijn onder meer polder de Ronde Hoep, Ransdorp en Holysloot ten noorden van Amsterdam, de Starnmeerpolder, De Weere, het Ilperveld, de Broekpolder, de Bovenkerkerpolder en een gebied bij de Wieringermeer. Op Texel wil de provincie de stiltegebieden wijzigen, omdat de 'geluidscontouren' zich over meerdere dorpskernen uitstrekken. Hierdoor kunnen inwoners in principe geen vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw of een buurtfeest houden. De gemeente Texel heeft al aangegeven dat dit niet handhaafbaar is.

Personele problemen

De omgevingsdienst heeft maar een halve voltijdsbaan beschikbaar om de regels te handhaven. Ook handhaving van het vuurwerkverbod valt daaronder, maar door de beperkte capaciteit wordt daar geen werk van gemaakt.