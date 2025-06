FNV wil 24-uursstaking bij grondpersoneel KLM, datum onbekend

UTRECHT (ANP) - Na treinreizigers krijgen mogelijk ook passagiers van luchtvaartmaatschappij KLM te maken met verstoringen door stakingen. Vakbond FNV zegt op een nog onbekende datum een staking van 24 uur te organiseren bij grondpersoneel van KLM.

Vakbonden hadden KLM een ultimatum gesteld om vrijdag voor 12.00 uur in te gaan op hun eisen voor een nieuwe cao voor de circa 14.000 werknemers die bijvoorbeeld bagage in- en uitladen of passagiers te woord staan. Het gaat bij FNV onder andere om een loonsverhoging die minstens gelijke tred houdt met de inflatie en een permanente zwaarwerkregeling.

Volgens FNV heeft KLM "geen enkele stap richting de eisen" gezet. Maar KLM liet eerder op vrijdag weten nog voldoende aanknopingspunten te zien om verder te onderhandelen over een nieuwe cao.

CNV zegt zich te beraden op acties. Op "nadrukkelijk verzoek" van de overheid en veiligheidsdiensten zullen het vanwege de NAVO-top voorlopig publieksvriendelijke acties zijn.