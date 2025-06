Ook Wall Street daalt door spanningen in het Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag flink omlaag door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. De Israëlische aanvallen op militaire en nucleaire doelen in Iran voeden de angst voor een breder conflict in de regio. De Verenigde Staten waren volgens de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio niet betrokken bij de aanvallen, maar waren wel vooraf op de hoogte gebracht door Israël.

Rubio waarschuwde Iran wel Amerikaanse militaire bases ongemoeid te laten mocht het land de Israëlische aanvallen vergelden. President Donald Trump riep Iran op om zo snel mogelijk een deal te sluiten over het kernprogramma. "Iran moet een deal sluiten, voordat er niets meer van over is", meldde hij. Trump probeert al maanden een nieuwe overeenkomst met Iran te sluiten over het kernprogramma van het land. Ook komend weekend staan onderhandelingen met Iran op het programma.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1 procent lager op 42.532 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,7 procent tot 6004 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,8 procent tot 19.500 punten.

Amerikaanse defensiebedrijven wonnen terrein na de Israëlische aanval op Iran. De VS zijn een nauwe bondgenoot van Israël en historisch gezien een grote wapenleverancier aan het land. Lockheed Martin steeg 0,9 procent en RTX Corporation klom 1,2 procent. Northrop Grumman won 1,8 procent.

Olieproducenten ExxonMobil en Chevron stegen 2,3 en 1,3 procent, dankzij een sterke stijging van de olieprijzen. Door de vrees voor een escalatie van het conflict in het olierijke Midden-Oosten steeg de prijs van Amerikaanse olie met 7,5 procent tot 73,14 dollar per vat. Een vat Brentolie werd 7,1 procent duurder op 74,28 dollar.

Luchtvaartmaatschappijen stonden juist onder druk door de hogere olieprijzen. American Airlines verloor 4,8 procent, Delta Air Lines daalde 3,8 procent en United Airlines zakte 4,5 procent. Boeing daalde 1,8 procent. De vliegtuigfabrikant zakte een dag eerder bijna 5 procent, na de dodelijke crash van een Boeing 787-8 Dreamliner van Air India bij het vliegveld van de Indiase stad Ahmedabad.

Goud, dat in onrustige tijden als een veilige belegging wordt gezien, werd 1,8 procent duurder.