Ford meldt hack X-account en verwijdert pro-Palestijnse berichten

DEARBORN (ANP) - Het X-account van Ford is gehackt, meldde de Amerikaanse autofabrikant dinsdag in een bericht op hetzelfde socialemediaplatform. Op het account waren drie pro-Palestijnse berichten geplaatst, die inmiddels door de autofabrikant zijn verwijderd. Ford zegt met X onderzoek te doen naar de "korte" inbreuk.

Het is niet bekend wie achter de aanval zit. Ford meldt in het bericht op X dat de verwijderde berichten niet zijn geplaatst door het bedrijf en "niet geautoriseerd" waren. Op het account van Ford werden kort na elkaar drie berichten geplaatst waarin stond "Free Palestine", met daarbij de Palestijnse vlag, "Israël is een terroristische staat" en "alle ogen op Gaza", is te lezen op schermafbeeldingen op internet. De berichten komen niet overeen met het standpunt van Ford, benadrukte de autofabrikant.