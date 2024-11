Ford schrapt nog eens 4000 banen in Europa

KEULEN (ANP) - Autofabrikant Ford Motor is van plan om tegen eind 2027 nog eens 4000 banen te schrappen in Europa. Dit komt neer op ongeveer 14 procent van de Europese werkgelegenheid bij het concern. De bezuinigingen treffen vooral werknemers in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maakte Ford woensdag bekend. De ingreep is onderdeel van gesprekken met vakbonden en overheden.

Ook kondigde Ford aan dat de productie van de elektrische modellen Explorer en Capri in de fabriek in Keulen wordt teruggeschroefd. In 2021 kondigde Ford aan zijn Europese activiteiten grondig te hervormen, met de ambitie om tegen het einde van het decennium vrijwel volledig over te schakelen op elektrische modellen. Dat transformatieplan verloopt echter moeizaam. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan 3800 banen te schrappen.