Medewerker presidium Tweede Kamer vervolgd voor lekken

DEN HAAG (ANP) - Een medewerker van het presidium van de Tweede Kamer wordt vervolgd omdat zij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar de pers. De vrouw heeft hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden en is strafbaar, meent het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om informatie over een onderzoek dat het presidium wilde instellen naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib.

De dagelijkse leiding van de Tweede Kamer deed op 3 oktober 2022 aangifte van het lek. Uit onderzoek door de Rijksrecherche is gebleken dat journalisten op 28 september 2022 al beschikten over de informatie, terwijl die nog niet officieel bekend was gemaakt.

Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden dat leden van de Tweede Kamer betrokken waren, aldus het OM.