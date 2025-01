Fors minder vakantieboekingen naar de VS, Azië juist populairder

LEUSDEN (ANP) - Het aantal vakantieboekingen naar de Verenigde Staten is vorig jaar met meer dan 12 procent gedaald, meldt brancheorganisatie ANVR. De forse daling komt vooral door de dure dollar en de gestegen vliegtaks. "Mensen zeggen hierdoor vaker, laten we deze keer maar een andere bestemming kiezen", zegt een woordvoerster van de branchevereniging.

Gespecialiseerde reisaanbieders gaven eerder al aan dat Nederlanders niet vaker wegblijven door de komst van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Reizen naar de Amerikaanse westkust liet met een min van 24 procent de grootste daling zien. De oostkust werd afgelopen jaar 13 procent minder vaak bezocht. Voor Midden-Amerika gold een daling van ruim 6 procent.

De boekingen voor het Midden-Oosten en Azië zaten in 2024 juist behoorlijk in de lift. Grote stijgers waren China (plus 23,6 procent), Indonesië (plus 16,6 procent), Japan (plus 20,6 procent), Vietnam (plus 23,9 procent) en Thailand, met een groei van 10,4 procent. "Grote verliezers waren er ook. Niet heel verrassend waren dat Israël (min 57,2 procent) en Jordanië (min 69,3 procent)", aldus de reisbranchevereniging.