Fors verlies Polestar door hogere invoertarieven en zwakke vraag

GOTENBURG (ANP/BLOOMBERG) - Het Zweedse automerk Polestar heeft een zwaar verlies geleden in het afgelopen kwartaal door hogere Amerikaanse invoertarieven en de aanhoudend zwakke vraag naar elektrische auto's.

Door tegenvallende verkopen van de Polestar 3, een elektrisch aangedreven SUV, en de extra heffingen, moest het bedrijf omgerekend 637 miljoen euro afboeken. Mede hierdoor bedroeg het nettoverlies bijna 888 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar kwam het verlies uit op 231 miljoen euro.

Polestar werd in 2022 afgesplitst van Volvo en naar de Nasdaq gebracht. Sindsdien is het bedrijf het grootste deel van zijn marktwaarde verloren. De onderneming kampt met een zwakke vraag, toenemende handelsspanningen en groeiende concurrentie. Polestar kreeg eerder dit jaar een kapitaalinjectie van miljardair en Geely-oprichter Li Shufu van 200 miljoen dollar. Toch zoekt het bedrijf nog naar extra middelen om zijn schulden te financieren.