Volleybalsters verliezen van Japan en zijn uitgeschakeld op WK

BANGKOK (ANP) - De Nederlandse volleybalsters zijn er op het wereldkampioenschap in Thailand niet in geslaagd de halve finale te bereiken. Het team van Felix Koslowski verloor in een spannende kwartfinale in vijf sets van Japan: 25-20 20-25 25-22 22-25 12-15.
In 2018 bereikten de Nederlandse volleybalsters voor de laatste keer de halve finales van het WK. Vorige week haalden de volleybalsters de kwartfinale door wereldkampioen Servië verrassend te verslaan.
Nederland is op het WK met een sterk verjongde ploeg. Van de veertien volleybalsters kwamen acht speelsters niet eerder in actie op een WK.