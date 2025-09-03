ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse minister vindt voorstel Mercosur stap goeie richting

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 15:17
anp030925152 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Franse handelsminister Laurent Saint-Martin noemt de handelsdeal met Mercosur-landen die is voorgesteld door de Europese Commissie een "stap in de goede richting". Frankrijk zal het voorstel nog wel nader bestuderen. Het voorstel heeft steun nodig van een ruime meerderheid van de lidstaten.
Frankrijk protesteert tegen de handelsdeal uit angst dat eigen boeren weggeconcurreerd worden door een toestroom van Zuid-Amerikaanse producten. In het voorstel van de Commissie zitten nu zogeheten "waarborgen", die erop toezien dat bepaalde EU-producten geen nadeel ondervinden van de toenemende import uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Deze waarborgen gelden voor producten zoals rundvlees, gevogelte en suiker, die belangrijk zijn voor EU-lidstaten met een grote landbouwsector.
Door de waarborgen juridisch vast te leggen en elke zes maanden te controleren, wil de Commissie tonen "hoe serieus ze de zorgen nemen" van lidstaten, zei Eurocommissaris (Handel) Maroš Šefčovič.
Vorig artikel

Fors verlies Polestar door hogere invoertarieven en zwakke vraag

Volgend artikel

Google-moeder hoger op Wall Street na uitspraak Chrome

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

132249858_m

Zelfrijdende auto's veel veiliger dan menselijke bestuurders, maar er is een belangrijke kanttekening

anp020925165 1

Markuszower (PVV) beticht Kamervoorzitter Bosma (PVV) van stilhouden info in zaak-Arib