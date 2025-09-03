Franse minister vindt voorstel Mercosur stap goeie richting

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse handelsminister Laurent Saint-Martin noemt de handelsdeal met Mercosur-landen die is voorgesteld door de Europese Commissie een "stap in de goede richting". Frankrijk zal het voorstel nog wel nader bestuderen. Het voorstel heeft steun nodig van een ruime meerderheid van de lidstaten.

Frankrijk protesteert tegen de handelsdeal uit angst dat eigen boeren weggeconcurreerd worden door een toestroom van Zuid-Amerikaanse producten. In het voorstel van de Commissie zitten nu zogeheten "waarborgen", die erop toezien dat bepaalde EU-producten geen nadeel ondervinden van de toenemende import uit Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Deze waarborgen gelden voor producten zoals rundvlees, gevogelte en suiker, die belangrijk zijn voor EU-lidstaten met een grote landbouwsector.

Door de waarborgen juridisch vast te leggen en elke zes maanden te controleren, wil de Commissie tonen "hoe serieus ze de zorgen nemen" van lidstaten, zei Eurocommissaris (Handel) Maroš Šefčovič.