Forse toename hypotheekaanvragen, ook van jongere huizenkopers

UTRECHT (ANP) - De hypotheekmarkt in Nederland is vorig jaar hard gegroeid na de dip in 2023, komt naar voren uit cijfers van de hypotheekbranche. Hypotheekadviesketen De Hypotheker merkt daarbij dat jongere huizenkopers de laatste tijd vaker een hypotheekaanvraag doen.

"Met name starters hebben geprofiteerd van de dalende hypotheekrente in combinatie met de loonstijgingen in het afgelopen jaar. Dit heeft een positief effect op de maximale leensom, wat het voor jonge kopers gunstiger maakt een eerste woning te kopen", zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker.

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) telde vorig jaar 483.922 hypotheekaanvragen. Dat zijn er ruim 29 procent meer dan in 2023. Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN, dat een platform biedt om het verstrekken van het krediet te vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de coöperatieve vereniging van hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen een breed beeld van de hypotheekmarkt.

De Hypotheker signaleert op basis van eigen cijfers een toename van 20 procent in het aantal hypotheekaanvragen in het vierde kwartaal. Jongere huizenkopers, in de leeftijdscategorie tot 35 jaar, lieten daar de grootste stijging zien met een plus van 33 procent. Volgens de keten bedraagt het gemiddelde hypotheekbedrag nu bijna 352.000 euro. De Hypotheker verwacht dat dit bedrag dit jaar verder toeneemt vanwege de sterk oplopende huizenprijzen.

Hoewel er steeds meer betaald moet worden voor een koopwoning, zijn de vooruitzichten voor jongere huizenkopers volgens De Rijke niet slecht. "Ook in 2025 zijn de vooruitzichten voor jonge huizenkopers relatief gunstig. Zo is de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie verhoogd naar 450.000 euro en betalen huizenkopers tussen 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting voor de aankoop van een koopwoning van maximaal 525.000 euro."

De enorme krapte op de huizenmarkt blijft volgens hem wel een belangrijk aandachtspunt. Daardoor wordt er dit jaar waarschijnlijk weer flink overboden, voorziet hij. "Vooral starters hebben hier last van, aangezien zij geen overwaarde hebben om in te zetten bij een bieding."