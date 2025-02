Forse winstdaling Stellantis, verwacht weinig verbetering in 2025

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep, Chrysler en Fiat, zag zijn nettowinst vorig jaar met 70 procent kelderen door tegenvallende autoverkopen. Voor dit jaar verwacht het concern weinig verbetering in de winstgevendheid.

In Europa daalde de verkoop in 2024 met 7,3 procent en zelfs met 16 procent vorige maand. Daarmee presteert Stellantis het slechtst onder de grote Europese autofabrikanten. In de Verenigde Staten ging het niet veel beter. De gedaalde vraag naar auto's in Europa en de dreiging van hogere importtarieven in de VS zorgen voor onzekerheid over de vooruitzichten van de Amerikaans-Europese automaker.

Eind vorig jaar werd oud-topman Carlos Tavares onverwacht ontslagen door aanhoudende tegenvallende resultaten. Het bedrijf is nog steeds op zoek naar een opvolger. Toch voerde het bedrijf sindsdien ingrijpende veranderingen door. Zo nam voorzitter John Elkann het management op de schop, terwijl hij zich nu richt op nieuwe investeringen in de VS. Daar wil Stellantis de verkoop aanjagen met de introductie van nieuwe modellen.