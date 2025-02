Bij CZ blijkt je zorg niet goed verzekerd

Je kiest een zorgverzekering om goede zorg te krijgen. Dan blijkt de grote verzekeraar CZ een dubieuze keus. Het bedrijf kreeg eerst een geheime waarschuwing dat de zorg voor de verzekerden te kort schiet. Maar er verbeterde te weinig. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft CZ nu onder verscherpt toezicht gesteld. Er moet nu snel iets veranderen.

CZ moet binnen een paar weken een plan van aanpak leveren om alsnog de vereiste veranderingen door te voeren. Vervolgens moet de zorgverzekeraar het komende jaar regelmatig voortgang laten zien. Als CZ weer niet kan voldoen, ‘kan een last onder dwangsom volgen’, schrijft de NZa. Dat is de scherpste maatregelen die de NZa kan nemen.

Vooral de wachttijden zijn te lang en langer dan van andere verzekeraars.

CZ heeft naar aanleiding van de aanwijzing de afdeling zorgbemiddeling onder handen genomen, zegt bestuurder zorg Rogier van der Hooft tegen het FD. Dit bedrijfsonderdeel helpt verzekerden die (te) lang moeten wachten op zorg desgevraagd met het vinden van een alternatieve zorgaanbieder.

Ook op andere punten is de toezichthouder nog altijd kritisch. Zo heeft CZ volgens de toezichthouder onvoldoende zicht op wat de strategie van de organisatie precies oplevert. Concreet voorbeeld: helpt digitalisering bij het toegankelijker maken van de zorg? En als de wachtlijsten toch oplopen, moet die beweging dan sneller, stoppen of anders?

Er is paniek bij CZ. Het is ‘alle hens aan dek’ bij CZ, zegt Van der Hooft. ‘We zijn hier behoorlijk chagrijnig over, in de zin dat we ons heel goed voorbereid hebben op dit examen, en goede hoop hadden, maar niet geslaagd zijn. Dit heeft nu de allerhoogste prioriteit, voor de hele organisatie. De ruimte die ons geboden wordt, is beperkt. We hebben hier de toezichthouder te overtuigen dat we op de juiste weg zijn.’