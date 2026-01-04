Frankrijk komt boer tegemoet met extra controles op voedselimport

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk scherpt zijn controles op verschillende voedselimporten aan om de zorgen van boeren weg te nemen die de laatste tijd veel hebben geprotesteerd tegen een Europees vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen. Over deze Mercosur-overeenkomst, die nog altijd niet is getekend door Europa, is al langer veel te doen.

Boeren in Italië, Frankrijk en andere EU-landen vrezen dat zij worden weggeconcurreerd door boeren in Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay, waar minder strenge regels zouden gelden. In Frankrijk lijkt de regering nu een nieuwe manier te hebben gevonden om de boeren in eigen land tegemoet te komen.

Volgens de Franse landbouwminister Annie Genevard moeten strengere controles ervoor zorgen dat in voedsel van buiten de EU geen verboden stoffen zitten. Producten mogen bijvoorbeeld geen sporen van verkeerde onkruidverdelgers bevatten.

"Producten uit Zuid-Amerika zoals avocado's, mango's, guaves of bepaalde citrusvruchten van elders zullen alleen worden toegelaten als ze aan onze normen voldoen", schreef de minister op X.