Rijkswaterstaat waarschuwt: maandagochtend druk en glad op wegen

DEN HAAG (ANP) - Door het aanhoudende winterweer en het einde van de kerstvakantie voorziet Rijkswaterstaat voor maandagochtend een drukke ochtendspits. "Daarnaast moeten weggebruikers rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden vanwege sneeuwval en gladheid door bevriezing van natte weggedeelten", waarschuwt de wegbeheerder.

De komende dagen houdt het winterweer nog aan. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgekondigd. Die waarschuwing geldt tot dinsdag begin middag.

Rijkswaterstaat heeft alle strooiwagens en sneeuwschuivers waar het over beschikt ingezet; het gaat om meer dan 1200 voertuigen. In totaal zijn 1500 mensen aan het werk om de wegen begaanbaar te houden, laat de overheidsdienst weten. Die roept automobilisten op strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte te geven en niet onnodig van rijstrook te wisselen.

Als op wegen ijsplaten ontstaan, kan Rijkswaterstaat ook calamiteitenmachines sturen, met namen als Lavastorm en Firestorm. Die laatste kwam zondag in actie op de A1 bij Deventer.