Frankrijk verstrekt kleine bedrijven leningen om brandstofprijzen

Economie
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 12:33
PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Frankrijk gaat leningen aan kleine en middelgrote bedrijven verstrekken die worden getroffen door de sterk stijgende brandstofprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het ministerie van Economische Zaken meldt dat bedrijven in de sectoren transport, landbouw en visserij in aanmerking komen voor de leningen van maximaal 50.000 euro.
Het geld is bedoeld voor bedrijven die minstens 5 procent van hun omzet aan brandstof besteden. De leningen hebben een looptijd van 36 maanden en worden verstrekt via een onlineplatform dat wordt beheerd door de Franse staatsbank Bpifrance. Volgens het Franse ministerie van Financiën kunnen de leningen vanaf 13 april worden aangevraagd.
De Franse regering kondigde eerder al zeer beperkte brandstofsubsidies aan voor sectoren als het vrachtvervoer en de visserij en een uitbreiding van de energiesteun aan huishoudens met een laag inkomen. Ook schoot het ministerie van Landbouw boeren in het land financieel te hulp.
POPULAIR NIEUWS

De gevaren van de Brazilian Butt Lift (BBL)

Voor joden was Pasen eeuwenlang levensgevaarlijk

De drie cruciale factoren voor een optimale tweede helft van je leven

Dit gebeurt er met je lichaam als je twee weken niet sport

Zuurdesem of meergranenbrood: wat is gezonder?

Waarom we onszelf haten op foto’s – én wat je daaraan kunt doen

