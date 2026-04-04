ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran bevestigt doorlaten schepen met essentiële waar naar Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 13:32
anp040426071 1
TEHERAN (ANP/RTR) - Teheran heeft volgens media bevestigd dat schepen met essentiële goederen door de Straat van Hormuz naar Iraanse havens kunnen varen. Dit moet in overleg met de Iraanse autoriteiten.
Talrijke schepen kunnen de zeestraat niet meer door, omdat Iran die om de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land gesloten heeft. Zowel aan de zuidelijke ingang in de Golf van Oman als aan de noordelijke zijde in de Perzische Golf liggen schepen voor anker. Een belangrijk deel van de olie, gas en kunstmest op de wereldmarkt is afhankelijk van de scheepvaart vanuit de Perzische Golf.
Iran laat inmiddels naar eigen zeggen schepen door van landen die niets te maken hebben met de agressors. Maar dit verloopt niet soepel.
Zaterdag is volgens de Indiase autoriteiten een LPG-tanker die onder Indiase vlag vaart door de zeestraat richting de Indische Oceaan gevaren. Maar er zijn nog steeds zeventien schepen onder Indiase vlag met 460 Indiase bemanningsleden in de Perzische Golf.
loading

POPULAIR NIEUWS

87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Loading