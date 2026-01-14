Franse bankpresident: land dreigt in gevarenzone te komen

Frankrijk dreigt in de problemen te komen als het begrotingstekort 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) overstijgt in 2026. Dat zegt de president van de Franse centrale bank François Villeroy de Galhau.

De bank meldde dinsdag nog voor het eerst in drie jaar een daling van het tekort te verwachten, tot 5,4 procent van het bbp over 2025. Wel werd gewaarschuwd dat het tekort voor 2026 hoger zou kunnen uitvallen dan verwacht, vanwege "budgettaire onzekerheden".

Daarmee wordt gedoeld op het uitblijven van een staatsbegroting, wat tot grote politieke onrust heeft geleid. Om de politieke impasse te doorbreken, is een speciale wet ingezet waarmee de begroting van 2025 wordt aangehouden, tot er een definitieve begroting voor 2026 ligt. Premier Sébastien Lecornu blijft gebrand op het terugdringen van het tekort tot onder de 5 procent. Budgetminister Amélie de Montchalin zinspeelde eerder op "andere mogelijkheden" dan een parlementaire stem om een begroting door te drukken.