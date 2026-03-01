10 complimentjes die je beter inslikt

“Je ziet er goed uit voor je leeftijd” Klinkt aardig, maar bevestigt dat ouder worden een probleem is dat gecorrigeerd moet worden.​ “Wat heb jij een goed figuur” Een ogenschijnlijk positief compliment, maar het reduceert haar toch tot lichaam.​ “Je bent niet zoals andere vrouwen” Hiermee zet je haar op een voetstuk ten koste van alle andere vrouwen; het is verpakt seksisme.​ “Je bent zo lief en zorgzaam” Zonder concrete context is dit een leeg cliché dat traditionele vrouwenrollen bevestigt.​ “Je bent veel knapper dan je collega’s/vriendinnen” Compliment via competitie: je maakt andere vrouwen klein om haar groot te maken.​ “Vandaag zie je er pas echt goed uit” Alsof het normaal níet zo is; een compliment met ingebouwde afkeuring.​ “Voor een vrouw ben je hier echt goed in” Dit is geen compliment maar een bevestiging van het idee dat vrouwen gemiddeld minder kunnen. “Met zo’n uiterlijk red jij je overal wel” Je suggereert dat haar waarde vooral in haar looks zit, niet in haar capaciteiten. “Je verdient zeker goed, hè?” Het lijkt bewondering, maar legt ongemakkelijk de nadruk op status en geld.​ “Maak je niet zo druk, je bent veel mooier als je lacht” Een klassieker die emoties wegwuift en van vrouwen verlangt dat ze vooral vriendelijk en decoratief zijn.​​

Waarom dit meer is dan taal

Onderzoek laat zien dat 42 tot 61 procent van de werkende vrouwen te maken krijgt met seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer. Zulke ‘grapjes’ en quasi-complimenten horen bij het bredere patroon van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hebben aantoonbaar effect op welzijn en prestaties. Studies tonen bovendien dat complimenten die vooral op uiterlijk focussen de cognitieve prestaties van vrouwen ondermijnen, juist omdat ze de aandacht verleggen van competentie naar lichaam.

De simpele vuistregel: complimenteer gedrag, inzet en inzichten – niet leeftijd, lichaam of het feit dat ze vrouw is.