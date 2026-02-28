ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is een opmerkelijke eigenschap van bescheiden mensen

psychologie
door Désirée du Roy
zaterdag, 28 februari 2026 om 19:38
174653685_m
Bescheidenheid blijkt niet alleen een charmante karaktertrek, maar een praktische levensvaardigheid die werkt in je relatie, op je werk én in je eigen hoofd.
Bescheiden mensen plaatsen zichzelf minder in het centrum van elk verhaal. Daardoor ervaren zij alledaagse fricties – een snauw in de supermarkt, een misverstand met de buren – minder snel als persoonlijke aanval. Hun neiging om gebeurtenissen in een breder perspectief te zien, beschermt tegen eindeloos piekeren en zelfkritiek.

Relaties: minder drama, meer verbinding

In vriendschappen en liefdesrelaties gaan bescheiden mensen vaak minder defensief om met kritiek of teleurstelling. Ze luisteren langer uit, vragen door en voelen minder de drang om meteen hun gelijk te halen. Dat maakt ruzies korter en herstel sneller, omdat de ander zich eerder gehoord en serieus genomen voelt. Tegelijkertijd lopen ze minder risico hun eigen emoties langdurig weg te drukken, omdat echte bescheidenheid niet draait om jezelf onzichtbaar maken, maar om jezelf niet te overschreeuwen.
Bescheidenheid: de feiten

Psychologisch onderzoek koppelt bescheidenheid aan hogere emotionele intelligentie, meer zelfwaardering en minder depressieve symptomen. fMRI-gegevens suggereren dat bescheiden mensen sociale beoordelingen – aardig gevonden worden of afgewezen worden – verwerken met hersenactiviteit die minder vastloopt in negatieve lussen. In een tijd van permanente beoordeling, van beoordelingsgesprekken tot likes, blijkt dat een verrassend waardevolle&nbsp;

Werk: veerkrachtiger onder feedback

Op de werkvloer is dat verschil goed zichtbaar. Een studie met 47 deelnemers, laat zien dat bescheiden mensen negatieve feedback minder lang blijven herkauwen en hun emoties flexibeler verwerken in het brein. Waar een afwijzing bij een beoordelingsgesprek of kritische mail van een collega bij sommigen dagen kan nadreunen, blijkt de bescheiden groep sneller terug te veren. Ze zijn minder bezig met gezichtsverlies en meer met: wat kan ik hiervan leren?

Lees ook

Geestig filmpje: 'Ik ben heel bescheiden en in alles het beste'Geestig filmpje: 'Ik ben heel bescheiden en in alles het beste'
Zeven pluspunten van bescheiden mensenZeven pluspunten van bescheiden mensen
Van bescheiden mensen krijg je eerder hulpVan bescheiden mensen krijg je eerder hulp
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-88446532

De zeven van Markuszower: hoe een geheime opstand de PVV deed scheuren

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

Loading