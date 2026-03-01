ECONOMIE
De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

Politiek
door Gerard Driehuis
zondag, 01 maart 2026 om 6:06
bijgewerkt om zondag, 01 maart 2026 om 6:18
De dood van Ayatollah Khamenei na een Amerikaans-Israëlische luchtaanval verandert het Midden-Oosten ingrijpend. Wat zijn de gevolgen? Drie scenario's op een rij.
Op de staatstelevisie moest de omroeper heftig wenen. Op straat werd gedanst. Het onvoorstelbare is werkelijkheid geworden. Ayatollah Ali Khamenei, 37 jaar lang de onbetwiste Opperste Leider van Iran, is dood. Op zaterdagochtend 28 februari troffen Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen zijn compound in Teheran, precies op het moment dat hij vergaderde met zijn binnenste kring. Na uren van speculatie bevestigden Iraanse staatsmedia op 1 maart officieel zijn dood.

Een ongekende militaire operatie

De aanval was zorgvuldig gecoördineerd. De VS richtten zich op commandocentra, luchtafweersystemen en raketlanceerinstallaties, terwijl Israël met circa 200 gevechtsvliegtuigen de leiding van het regime uitschakelde – de grootste luchtoperatie in de Israëlische geschiedenis. Naast Khamenei kwamen ook Ali Shamkhani en IRGC-commandant Mohammad Pakpour om het leven. President Trump schreef op Truth Social dat Khamenei „een van de meest kwaadaardige mensen in de geschiedenis" was. Dat is misschien overdreven, maar het was een slecht mens.
37 jaar staatsterreur, 1 bom

Ayatollah Ali Khamenei (86) was sinds 1989 de Opperste Leider van Iran. Op zaterdag 28 februari 2026 werd zijn compound in Teheran getroffen bij een gezamenlijke Amerikaans-Israëlische luchtaanval. Israël zette circa 200 gevechtsvliegtuigen in – de grootste luchtoperatie in zijn geschiedenis. Naast Khamenei kwamen ook Ali Shamkhani (voormalig secretaris Nationale Veiligheidsraad), IRGC-commandant Mohammad Pakpour en meerdere familieleden om. Op 1 maart bevestigden Iraanse staatsmedia officieel zijn dood en werden 40 dagen van nationale rouw afgekondigd.

Iran slaat terug

De reactie volgde snel. Iran vuurde ballistische raketten en drones af op Israël, Saoedi-Arabië, de Emiraten en Bahrein. In Dubai raakte een drone het Burj Al Arab-complex. De boodschap vanuit Teheran was helder: een aanval blijft niet onbeantwoord.[

Drie scenario's

Veiligheidsexpert Peter Neumann (King's College London) schetst drie mogelijke uitkomsten:​
  • Korte oorlog: Trump voert vier tot zeven dagen strijd, trekt zich terug en claimt de voorwaarden voor regimeverandering te hebben geschapen.
  • Interne coup: Een factie binnen de Revolutionaire Garde grijpt de macht in het ontstane vacuüm. Volgens CIA-inschattingen zou een hardliner uit de IRGC Khamenei opvolgen.
  • Escalatie: Iran slaagt erin Amerikaanse soldaten te doden op een van de acht bases in de regio, waardoor Trump gedwongen wordt zich dieper in het conflict te storten.

Wat nu?

De wereld houdt de adem in. Voor miljoenen Iraniërs die decennialang onder het regime leden, biedt de dood van Khamenei een sprankje hoop op verandering. Maar zonder duidelijke opvolging dreigt ook chaos. De komende dagen zullen bepalen welk scenario werkelijkheid wordt – en of het Midden-Oosten dichter bij vrede komt, of juist verder afdrijft.

