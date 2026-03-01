De dood van Ayatollah Khamenei na een Amerikaans-Israëlische luchtaanval verandert het Midden-Oosten ingrijpend. Wat zijn de gevolgen? Drie scenario's op een rij.

Een ongekende militaire operatie

De aanval was zorgvuldig gecoördineerd. De VS richtten zich op commandocentra, luchtafweersystemen en raketlanceerinstallaties, terwijl Israël met circa 200 gevechtsvliegtuigen de leiding van het regime uitschakelde – de grootste luchtoperatie in de Israëlische geschiedenis. Naast Khamenei kwamen ook Ali Shamkhani en IRGC-commandant Mohammad Pakpour om het leven. President Trump schreef op Truth Social dat Khamenei „een van de meest kwaadaardige mensen in de geschiedenis" was. Dat is misschien overdreven, maar het was een slecht mens.

Iran slaat terug

De reactie volgde snel. Iran vuurde ballistische raketten en drones af op Israël, Saoedi-Arabië, de Emiraten en Bahrein. In Dubai raakte een drone het Burj Al Arab-complex. De boodschap vanuit Teheran was helder: een aanval blijft niet onbeantwoord.[

Drie scenario's

Veiligheidsexpert Peter Neumann (King's College London) schetst drie mogelijke uitkomsten:​

Korte oorlog: Trump voert vier tot zeven dagen strijd, trekt zich terug en claimt de voorwaarden voor regimeverandering te hebben geschapen.

Interne coup: Een factie binnen de Revolutionaire Garde grijpt de macht in het ontstane vacuüm. Volgens CIA-inschattingen zou een hardliner uit de IRGC Khamenei opvolgen.​

Escalatie: Iran slaagt erin Amerikaanse soldaten te doden op een van de acht bases in de regio, waardoor Trump gedwongen wordt zich dieper in het conflict te storten.

Wat nu?